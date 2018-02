'Man die afspraak dacht te hebben met 10-jarig meisje heeft niets strafbaars gedaan'

ARNHEM - De advocaat van de man die werd aangehouden naar aanleiding van een tv-programma van Alberto Stegeman, vindt dat zijn cliënt in de uitzending niets strafbaars heeft gedaan. De 33-jarige Arnhemmer wordt verdacht van grooming en het in bezit hebben van kinderporno.

Hij werd aangehouden na opnames voor het SBS-programma Undercover in Nederland. De verdachte dacht via Instagram een afspraakje te hebben geregeld met een 10-jarig meisje, maar stond in werkelijkheid oog in oog met programmamaker Alberto Stegeman. Dat was in oktober. Na huiszoeking werd bij zijn huis kinderporno aangetroffen.

Doodsbedreigingen

Advocaat Bouwman zegt dat zijn cliënt enorm veel over zich heen heeft gekregen. Op internet ontstond een heksenjacht op de 33-jarige Arnhemmer. Een vrouw zette zijn foto en adres op Facebook en dat bericht werd tienduizenden keren gedeeld. Ook reageerden veel mensen met doodsbedreigingen en andere verwensingen. De advocaat beraadt zich nog of hij en zijn cliënt actie ondernemen tegen de doodsbedreigingen.

De raadsman vindt dat Alberto Stegeman onzorgvuldig is omgegaan met de persoonlijke gegevens van de Arnhemmer. 'Meneer Stegeman wil natuurlijk een programma maken. Hij heeft er niets aan als iemand niet komt opdagen.' Van uitlokking wil hij niet spreken.

Was buiten hangen op zondag

Bouwman noemt de actie van zijn cliënt 'juridisch niet strafbaar', omdat hij niet echt met een 10-jarig meisje aan het chatten was maar met volwassenen. 'Het is strafbaar om te communiceren met een minderjarige met een ontuchtig oogmerk, maar dat was hier niet zo. Daar zullen niet-juristen allemaal dingen van vinden, maar het is net zo strafbaar als de was buiten hangen op zondag.'

Maar hij had er toch verkeerde bedoelingen mee? 'Met welke intentie het gesprek was, is strafrechtelijk niet relevant. Ons strafrecht gaat niet om intenties of kwalijke gedachtes. Het gaat erom of objectief iets strafbaar is.' Hij vindt dat zulke 'complexe juridische materie' in de rechtszaal moet worden besproken en niet in de media.

De verdachte mag zijn zaak in vrijheid afwachten. Hij zit ondergedoken, hoewel Bouwman dat niet zo benoemt. 'Ondergedoken vind ik zo'n beladen term. Hij verblijft in ieder geval niet in zijn eigen huis en dat is niet zijn eigen keus.' De Arnhemmer verloor na de uitzending ook zijn baan bij een bedrijf in Huissen.

Strafkorting

Juridisch expert Henny Sackers zei eerder tegen Omroep Gelderland dat de actie van de Facebookers een voordeel voor de verdachte kan opleveren. 'De rechter kan bij een veroordeling rekening houden met het feit dat hij aan de schandpaal werd genageld. Dat kan strafkorting opleveren. Dat is natuurlijk absoluut iets wat deze mensen niet willen, maar uiteindelijk wel tot stand kunnen brengen.'

Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt. Het Openbaar Ministerie is nog bezig met het onderzoek.

De moeder van het 10-jarig meisje is vanmiddag te gast in De Week van Gelderland bij Omroep Gelderland. Ook te gast is de Arnhemse vrouw die de foto van de man online zette en de initiatiefnemer van deze petitie.



De Week van Gelderland begint om 17.20 uur op tv bij Omroep Gelderland en om 16.00 uur op Radio Gelderland.

Zie ook: