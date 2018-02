Deel dit artikel:











Iets aan te merken? Heumen helpt u het best Kaartje van Heumen op website verbeterdebuurt.nl

MALDEN - Heumen is de beste gemeente van 2017! Dat vindt het landelijk platform Verbeterdebuurt die dit jaar voor de derde keer gemeentes met elkaar vergeleken heeft. Volgens dit platform worden mensen die iets op te merken hebben over de openbare ruimte in Heumen het beste geholpen.

Het platform dient sinds 2009 als 'bemiddelaar tussen overheden en buurtbewoners' en verwerkt jaarlijks de feedback van inwoners tot een ranglijst van beste dienstverleners. Inmiddels doen 270 gemeenten mee aan Verbeterdebuurt. Inwoners kunnen via de website of een app meldingen doorgeven over bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Beter dan Heemskerk en Noordwijk Ondanks de goede prestaties van de twee andere kansmakers Heemskerk en Noordwijk, blijkt uit de beoordeling van melders dat Heumen duidelijk een stapje voor heeft in het afhandelen van meldingen. Haar dienstverlening wordt positief beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 7.5 Zodra de gemeente een melding afhandelt, ontvangt de melder een verzoek om deze afhandeling te beoordelen met 1 tot 5 sterren. Deze beoordelingen verwerkt Verbeterdebuurt tot een algemeen beeld van de service, en neemt hierin ook de grootte van de gemeente en het aantal unieke beoordelaars mee. Ook goede score op 'lastige categoriën' Van alle afhandelingen blijkt dat meldingen binnen de categorie 'Straatmeubilair en Verlichting' en 'Water en Riolering' het best scoren, terwijl 'Overlast' en meldingen binnen 'Overig' als laagst gewaardeerd worden. Opvallend is daarom dat Heumen ook op deze lastige categorieën, waaronder vaak afval, goed scoort. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl