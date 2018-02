Deel dit artikel:











Razzia in Gelderland op ´plutocratenzoontjes´ Generaal Seyffardt, met de pet rechts in beeld, neemt afscheid van Oostfrontgangers

ARNHEM - De moord op generaal Seyffardt hebben de Duitsers al gewroken op 6 februari 1943, maar het is ze nog niet genoeg. Daarom houden ze drie dagen later, op 9 februari, opnieuw een razzia. Deze keer op welgestelde, niet werkende jongeren, of “luie plutocratenzoontjes” zoals Mussert ze noemt. Ook in Gelderland worden jonge mannen opgepakt, waaronder een Nijmeegse student.

Willem van Houtum, oorlogschronikeur uit Ugchelen schrijft uitgebreid in zijn dagboek: "De politie moet in opdracht van Den Haag 20 gijzelaars tussen 20 en 30 jaar gevangennemen. Het schijnt dat de commissaris van politie en de kringleider van de NSB een lijst hebben samengesteld. Onder de gijzelaars bevindt zich mijn neef W. Willemsen. Hij moet twee dekens en levensmiddelen meenemen. De rechercheur is zeer toegevend en laat hem rustig alles klaarmaken. Na 1 1/2 uur gewacht te hebben gaat hij met mijn neef naar het politiebureau. Er zitten al enige anderen. Gelukkig komt er een telefoon uit Den Haag dat de gijzelaars moeten worden vrijgelaten. Het is een vergissing. De oorzaak is onbekend. Het kan een represaillemaatregel voor de aanslag op Seyffardt zijn. Door het voorval heerst de hele dag een zenuwachtige spanning. Er gaan geruchten dat het voorval geen vergissing is maar dat het komende nacht herhaald zal worden. Dit is de reden dat veel jongens onderduiken. De Duitsers zijn niet te vertrouwen. Wij hadden sinds enige dagen al een student als onderduiker. 's Avonds gaan alle (dat wil zeggen jongelui) naar een woning aan de bosrand van Ugchelen. Daar zullen we op stro slapen. Het kan zijn dat ambtenaren uit Den Haag als waarschuwingsteken een dergelijk bevel hebben gegeven om het later weer te kunnen intrekken. Er gaan geruchten dat er twee extra treinen op het station zouden staan bewaakt door Duitse soldaten. Deze zouden dienen voor transport van de gearresteerde jongelui naar een kamp." Het hele oorlogsdagboek van Willem van Houtum en die van andere Apeldoorners is online te lezen in de oorlogskroniek van Apeldoorn. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl