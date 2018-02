BMX'er Van Gorkom niet meer op intensive care

ARNHEM - BMX'er Jelle van Gorkom die op 9 januari zwaar ten val kwam bij een training op Papenda,l heeft eind vorige week de intensive care verlaten. Dat zegt directeur Jochem Schellens van het sportcentrum.

De olympiër uit Lichtenvoorde herstelt verder op de medium care-afdeling in het Radboudumc in Nijmegen. 'Jelle is de voorbije weken vooruitgegaan', zegt Schellens. 'Hij herkent mensen, geeft 'high fives' en 'boksen'. Jelle maakt echt progressie, maar alles gaat langzaam. Maar als je me vraagt: kan Jelle praten? Dan moet ik nee zeggen.'

Van Gorkom reed op 9 januari met daverende snelheid van de startheuvel af. De Lichtenvoordenaar knalde op de veiligheidsketting onderaan de heuvel. Die ketting wordt gespannen om te voorkomen dat onbevoegden met een fiets naar boven klimmen. Schellens zegt niets over de toedracht te zeggen zolang het onderzoek naar het ongeluk niet is afgerond en de aanbevelingen nog niet binnen zijn.

'Jelle moet zich blijven ontwikkelen'

De gevolgen van het ongeluk met de veiligheidsketting waren zeer ernstig voor de zilveren medaillewinnaar tijdens de Spelen in Rio. De coureur liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op.

De behandelende artsen van Van Gorkom blijven volgens de directeur van Sportcentrum Papendal zeggen dat het herstel van de BMX'er heel lang gaat duren. Schellens: 'Het is noodzakelijk dat Jelle zich blijft ontwikkelen. En die hoop hebben we allemaal. Fietsen is niet aan de orde.'

Zie ook: