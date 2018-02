1945: Twee doden als vliegende bom uit de lucht valt in Klein Amsterdam

ARNHEM - Het is 7 februari 1945, in Klein Amsterdam, een buurtschap bij Voorst zijn ze inmiddels weg gewend aan overkomende vliegende bommen. Maar rond negen uur ‘s morgens gaat het mis: op vijf meter afstand van de boerderij van de familie Peters aan de Clabanusweg stort een V1 neer.

Het huis stort grotendeels en man des huizes Roelof Peters raakt zo zwaar gewond dat hij eraan overlijdt. Dirkje Weijenberg-Buitenhuis uit Zutphen, een tante van de vrouw van Peters, is op het fatale moment in het huis. Zij is ook zwaar gewond, maar wordt nog naar het ziekenhuis in Apeldoorn gebracht. Daar bezwijkt ze een paar dagen later aan haar verwondingen. Op de boerderij zijn ook evacués uit Arnhem ondergebracht, zij raken lichtgewond.