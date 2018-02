Steeds vaker klassen naar huis gestuurd en 'het wordt alleen maar erger'

ARNHEM - Er heerst een grote griepgolf in Nederland en dat veroorzaakt grote personeelsproblemen op basisscholen. Alleen al deze vrijdag stuurden zeker negen Gelderse basisscholen klassen naar huis, omdat er geen vervanging is. Dat blijkt uit cijfers van website lerarentekortisnu.nl. De bedenker van de site zegt dat dit in de toekomst alleen maar vaker gaat voorkomen.

Jeroen Goes, initiatiefnemer van de website 'Het #lerarentekort is nu!' ziet dat het lerarentekort door de griepgolf versterkt wordt maar spreekt van een groot structureel probleem. 'Dit baart echt zorgen voor de lange termijn. Het probleem gaat in de loop der jaren alleen nog maar erger en groter worden.'

Genoeg kinderen, veel te weinig leraren

'Ik denk dat er over een paar jaar structureel vacatures openstaan voor leerkrachten. Er zijn voldoende kinderen, maar geen leerkrachten', vertelt Goes. 'Als je kijkt naar de website dan zie je hoe groot het probleem is.'

Op de website van 'Het #lerarentekort is nu!' staat hoeveel kinderen de dag thuis moeten doorbrengen, niet de goede leerkracht hebben of zijn verdeeld over andere klassen. In Gelderland zijn deze vrijdag zeker 193 kinderen naar huis gestuurd, door in totaal negen basisscholen.

Een overzicht:

Apeldoorn: 23 leerlingen van groep 4 van basisschool De Fakkel

Doesburg: 27 leerlingen van groep 3/4 van basisschool De Wetelaar

Doetinchem: 22 leerlingen van groep 6 van basisschool Mozaïek

Ede: 31 leerlingen van groep 5 van basisschool Beatrixschool

Ermelo: 23 leerlingen van groep 7 van basisschool Ireneschool

Meteren: 25 leerlingen van groep 3a van basisschool Meester Aafjes

Nunspeet: 11 leerlingen van groep 3/4 van basisschool Dokter A. Verschoorschool

Wijchen: 10 leerlingen van groep 1 van basisschool De Speelhoeve

Zelhem: 21 leerlingen van groep 1/2 van basisschool 't Loo

Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger, omdat niet alle scholen zijn aangesloten bij de site van lerarentekortisnu.nl.

Landelijk zitten deze vrijdag volgens de website 4288 leerlingen 'zonder goed onderwijs', dus zonder een bevoegde docent of ze zijn verdeeld over andere klassen. En dat geldt voor enkel de 1219 geregistreerde scholen (slechts 20% van alle scholen).

Foto: screenshot van de website lerarentekortisnu.nl

'Vroeger 70 invallers, nu 14'

Frans Pronk is directeur van drie verschillende scholen in het rivierengebied, maar ook hij is getroffen door griep en zit thuis. Bij basisschool De Bellefleur in Dodewaard zijn donderdag kinderen naar huis gestuurd omdat er geen vervanging te vinden was voor een zieke leraar. 'Dat gebeurde vorige week ook al bij een ander school.'

Een te hoge werkdruk wat resulteert in veel burn-outs. En dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Jeroen Goes

'Vroeger had ik 70 leraren op mijn invallerslijst staan. Nu kan ik nog 14 mensen bellen', verzucht de directeur. 'Het vak is gewoon niet meer aantrekkelijk genoeg, er komen bijna geen leraren meer van de pabo. De werkdruk is hoog, de beloning is te laag.' Daarnaast zijn er de gebruikelijke logistieke uitdagingen, bijvoorbeeld omdat invallers geen zin hebben om anderhalf uur te reizen naar de school waar ze die dag iemand moeten vervangen.

Ook Goes beaamt dat het vak niet meer aantrekkelijk is. 'Het onderwijs zit in een neerwaartse spiraal, er is een te hoog ziekteverzuim, er is inderdaad een te hoge werkdruk wat resulteert in veel burn-outs. En dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.'

'Samenvoegen klassen zinloos'

Vroeger gebeurde het nog wel eens dat de directeur een dagje bijsprong door voor de klas te gaan staan, maar die tijd is voorbij. Pronk: 'Ik ben directeur op drie scholen. Als je dan een dag voor de klas gaat staan, kom je niet aan je andere werkzaamheden als directeur toe. En ook die doe je voor de kinderen.'

'Sommige scholen voegen klassen samen als er een leraren tekort is, maar dat is nagenoeg zinloos. Dit gebeurt alleen om ouders tegemoet te komen, zodat de kinderen niet thuis zitten', legt Goes uit. 'Maar in het voortgezet onderwijs kan het dan weer wel, daar zijn de leerlingen een stuk zelfstandiger.'