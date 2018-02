Burgers schrijven verkiezingsprogramma samen met PRO21

NIJKERK - Zo'n vijftig inwoners van de gemeente Nijkerk hebben meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van PRO21. Dat gebeurde op een bijeenkomst waarbij zij keken naar wat er goed gaat binnen de gemeente en wat er volgens hen beter kan.

Lijsttrekker en wethouder voor de komende verkiezingen is Nadya Aboyaakoub-Akkouh. Over het programma zegt zij: 'Onze leden en deze groep inwoners werden door hun aanvullingen coauteur van ons programma. En daar zijn we best trots op.'

Het resultaat is een programma dat gaat voor vooruitgang, gebouwd rond de kernwaarden van de partij: samen, open en dichtbij. Thema's zijn activiteiten voor kinderen en jeugd en fitnesstoestellen in de buitenlucht, voldoende (sociale) huur- en koopwoningen, onder meer in het middensegment en voor starters.

PRO21 wil investeren in passende vormen van onderwijs en kijkt hoe de gemeente ook in de komende jaren aantrekkelijk blijft voor mensen om te wonen. Bereikbaarheid van bedrijven is daarbij een punt waarover is nagedacht, maar ook het klimaatbestendig maken van buurten.

Het gehele verkiezingsprogramma is hier te lezen.