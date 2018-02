Deel dit artikel:











1943: Wageningse studenten opgepakt tijdens razzia Het hoofdgebouw van de Landbouw Hogeschool - Vereniging Oud Wageningen

WAGENINGEN - Het is 6 februari 1943. Een dag eerder heeft het verzet een aanslag gepleegd op generaal Seyffardt, een met de Duitsers sympathiserende Nederlander die vrijwilligers werft voor het Oostfront. Hij raakt dodelijk gewond, maar weet nog wel te melden dat de aanslag is gepleegd door twee studenten. De Duitsers reageren op 6 februari met een grote razzia onder studenten in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Abusievelijk ook in Wageningen, daar worden 43 studenten opgepakt bij de universiteitsbibliotheek en naar kamp Vught gebracht. Een student sterft daar, de rest komt binnen anderhalve maand weer vrij.