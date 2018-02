Verdachte dood Nathalie voorlopig niet vrij

BUREN - De man van 46 uit Tiel die wordt verdacht van betrokkenheid van de dood van de 21-jarige Nathalie uit Buren, komt voorlopig niet op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank heeft bepaald dat hij nog 90 dagen in de cel moet blijven.

De 21-jarige Nathalie kwam op nieuwjaarsochtend om het leven door een brand in een appartementencomplex in Buren. Bij sectie op het lichaam werd duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In het appartement zijn sporen van brandstichting gevonden. De verdachte werd halverwege vorige maand gearresteerd.

Op de zaterdag na de dood van Nathalie was er een stille tocht in Buren, waar 200 mensen aan meededen. Bij het appartement van de vrouw werden kaarsjes aangestoken en bloemen gelegd.

