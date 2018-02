Zwaar toegetakelde bloemenverkoper: nog geen concrete tips

ARNHEM - Er zijn nog geen concrete tips binnengekomen over de zware mishandeling van Danny Daams zondagavond in Arnhem-Zuid. Dat vertelt de 67-jarige bloemenverkoper vrijdag.

'Er zijn wel mensen aan de deur geweest met tips, maar ik moet het wel zeker weten. Ik kan niet zomaar iemand beschuldigen', verklaart Daams. Hij heeft dan ook nog niets aan de politie doorgegeven.

Hij is bestolen van 1500 euro, de weekomzet van zijn winkel. Vrienden van het slachtoffer stellen een beloning van 1000 euro beschikbaar voor de gouden tip. Maar dat heeft nog niets opgeleverd.

'Kop gebruikt als boksbal'

'Ze hebben mijn kop gebruikt als een boksbal', vertelde Daams eerder over het incident. 'Ze hebben me eerst neergeslagen en op de grond ben ik nog vier of vijf keer op mijn hoofd geslagen. Ik denk: hij slaat me hartstikke dood. Hij bleef maar slaan, hij bleef maar slaan.'

'Erg type wond'

'Vandaag ben ik bij de dokter geweest om de hechtingen eruit te halen. Maar ze moeten blijven zitten omdat het een erg type wond is. Ik heb er eigenlijk geen last van. Ik heb geen pijn. Ik zie wel wazig met een oog', aldus Daams.

De politie heeft een buurtonderzoek uitgevoerd en meerdere getuigen gehoord, laat een woordvoerster weten.

Zie ook: 'Ze gebruikten mijn hoofd als boksbal'; slachtoffer straatroof doet verhaal