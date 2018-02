Politieke actie in Arnhem, Ede en Nijmegen na onderzoek over veiligheid galerijflats

ARNHEM - In Arnhem, Ede en Nijmegen zijn politieke partijen in actie gekomen na onderzoek van Omroep Gelderland. Daaruit bleek maandag dat er in deze drie gemeenten minstens zo'n 40 galerijflats van voor 1975 staan met mogelijk onveilige balkons en galerijvloeren.

De gemeente Ede heeft totaal geen zicht op de veiligheid van de acht oude galerijflats die daar staan, bleek maandag. Het CDA wil daarom van het college weten op welke manier de gemeente de veiligheid van de bewoners 'borgt'.

De woningeigenaren, in dit geval allemaal particulieren, moesten uiterlijk op 1 juli 2017 onderzoek hebben laten uitvoeren naar de constructies van de balkons en galerijvloeren. Ruim een half jaar na het verstrijken van de wettelijke deadline heeft de gemeente Ede nog geen enkel onderzoeksrapport binnen.

Volgens een gemeentewoordvoerder speelden er 'andere urgente zaken'. Het CDA heeft het college gevraagd waarom de flateigenaren de deadline niet hebben gehaald en op welke manier de gemeente 'hier haar rol in heeft gepakt'.

'College heeft ruim de tijd gehad'

In Nijmegen gaat D66 binnenkort raadsvragen stellen. Daar staan zeven galerijflats van voor 1975 met mogelijk gevaarlijke balkons en galerijvloeren. In zes gevallen zijn de onderzoeken nog niet afgerond, omdat de gemeente aanvullende vragen heeft. Van één flateigenaar heeft de gemeente nog helemaal geen reactie ontvangen. De gemeente dreigt daarom nu met een boete.

'We zijn blij te horen dat het college de bestuursrechtelijke weg niet schuwt', zegt Tobias van Elferen, fractievoorzitter van D66 in Nijmegen. 'Maar feit is wel dat het college ruim de tijd heeft gehad om tot een afgerond onderzoek te komen; twee jaar. Daarom zullen we raadsvragen stellen.'

Om wat voor flatgebouwen gaat het? De onderzoeksplicht geldt voor eigenaren van galerijflats van voor 1975, met zogeheten uitkragende (uitstekende) balkons en/of galerijvloeren. Deze zijn gemaakt van betonplaten en 'gewapend' (versterkt) met staal. De vloeren worden aan de onderzijde niet ondersteund door bijvoorbeeld een kolom en de kwaliteit van het beton is vaak slechter dan tegenwoordig. Lees hier meer.

PvdA: onbegrijpelijk

De gemeente Arnhem komt van de vijf grootste Gelderse gemeenten als slechtste uit de bus. Ze schreef 71 eigenaren van oude flatgebouwen aan en bij mogelijk 22 galerijflats is sprake van gevaarlijke constructies. Deze zijn allemaal eigendom van particulieren. Ook Arnhem gaat volgens een gemeentewoordvoerder nu handhaven.

De gemeente had voortvarender moeten zijn. PvdA Arnhem.

Toch zal de PvdA in Arnhem raadsvragen gaan stellen. Hanny van Nunen van de PvdA: 'Ik begrijp niet dat sommige flateigenaren nog geen onderzoek hebben laten uitvoeren, je wilt toch weten of de situatie veilig is? De gemeente had voortvarender moeten zijn. Met handhaven had ook eerder begonnen kunnen worden.'

Van de vijf grootste Gelderse gemeenten zijn er twee waar alle flateigenaren wél op tijd aan hun onderzoeksplicht hebben voldaan: Apeldoorn en Doetinchem.

