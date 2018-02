Deel dit artikel:











Overleg over extra controle op Arnhemsestraatweg in Velp Foto: Studio Rheden

VELP - De gemeente Rheden is in overleg met de politie om te kijken wat er gedaan kan worden aan de fietsers die massaal over het voetpad bij de Arnhemsestraatweg fietsen. De doorgaande weg wordt momenteel opgeknapt en het verkeer moet daarom tijdelijk een omleiding volgen.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Ondanks dat fietsers en bromfietsers maar 100 meter hoeven om te rijden, kiezen veel mensen ervoor om met hun tweewieler over het voetpad te gaan of door de bussluis te rijden. Eerder werden er al extra borden geplaatst, maar dat heeft tot nu toe weinig geholpen. 'Op dit moment zijn we als gemeente in overleg met de politie om het fietsen op het voetpad nog verder tegen te gaan, dat wil zeggen strenger te handhaven', aldus een woordvoerder van de gemeente. Foto: Studio Rheden Ook automobilisten rijden soms door de bussluis. Vorige week stond daar zelfs een file. Dit kwam onder meer doordat de bussluis aan één kant beschadigd was. Dit is inmiddels hersteld. 'We hebben er bij de aannemer op aangedrongen dat, als dit weer gebeurt, de sluis snel hersteld moet worden en er tijdelijk verkeersregelaars komen', meldt de woordvoerder.