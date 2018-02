25 senioren appartement uit vanwege brand

LOCHEM - Zorgcentrum De Zwiepsehof in Lochem is vrijdagochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege brand.

De 25 bewoners uit 21 appartementen werden opgevangen in verzorgingshuis De Hoge Weide, even verderop. Rond 10.30 uur mocht iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond. Eerder meldde de brandweer dat er brand was in De Hoge Weide, maar dat bleek niet te kloppen.

De brand in een schakelkast bovenin de liftschacht was snel onder controle. De lift is voorlopig buiten gebruik. De brandweer heeft het pand geventileerd om de rook eruit te krijgen. Eerder werd omwonenden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Foto: Omroep Gelderland