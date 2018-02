60 woningen erbij in Dreumel

DREUMEL - Dreumel wordt uitgebreid met minstens 60 woningen. Die krijgen een plek op het voormalige bedrijventerrein aan de Industrieweg.

Het initiatief voor deze wijk ligt bij de ondernemers. Voordat de woningen worden gebouwd, dragen de ondernemers ook zorg voor het saneren van de vervuilde grond op het terrein. Dat mag volgens wethouder Sander Bos 'best uniek worden genoemd'. Naast woningen in het duurdere segment is er ook ruimte voor sociale woningbouw.

Eerst moet nog een aantal bezwaarprocedures worden doorlopen, maar de gemeenteraad staat positief tegenover het plan.

