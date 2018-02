Deel dit artikel:











Brand bij snackfabriek Doetinchem, personeel in veiligheid Foto: Omroep Gelderland Foto: Google Street View

DOETINCHEM - De brand bij het bedrijf Intersnack in Doetinchem is onder controle. De brand woedde in een machine in het pand op industrieterrein Verheulsweide. De brandweer heeft het dak met een hoogwerker geïnspecteerd en is nu bezig met een nacontrole.

De medewerkers van de fabriek werden op tijd in veiligheid gebracht. De brandweer werd rond 6.45 uur gewaarschuwd doordat een personeelslid een handmelder inschakelde. Na ongeveer een half uur werd opgeschaald naar grote brand, vooral vanwege de watervoorziening. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Bij de fabriek aan de Havenstraat worden onder meer noten geproduceerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl