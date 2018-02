Deel dit artikel:











Brenno de Winter boos over tips in 'plagiaatboek' Foto: NOS

EDE - Onderzoeksjournalist Brenno de Winter uit Ede is boos omdat in een boek over cybercrime zonder toestemming gebruik is gemaakt van zijn beveiligingstips. Het boek is geschreven door oud-staatssecretaris Willem Vermeend en Rian van Rijbroek. De laatste kwam afgelopen week in opspraak door een dubieus optreden in Nieuwsuur.

De NOS en Nieuwsuur brachten daarna het licht dat in het boek plagiaat is gepleegd van tien verschillende artikelen en websites. Zo zijn er stukken gekopieerd uit Wikipedia, NRC en de Volkskrant. In alle gevallen wordt geen bron vermeld. Brenno de Winter laat weten dat hij ook in het boek voorkomt, met tips om datalekken tegen te gaan. Die tips lijken rechtstreeks afkomstig van een artikel van De Winter op een website voor het mkb. De journalist twitterde: De uitgever zegt in een reactie op de onthulling dat een aantal voetnoten met bronvermelding is 'weggevallen'. Hij heeft na het artikel besloten om het boek uit de handel te halen 'gelet op de drukfouten en de verwijzingsfouten'. Een optreden van auteur Rian van Rijbroek in Nieuwsuur leverde het programma veel kritiek op, omdat ze duidelijk niet goed wist waar ze het over had. Zo zei Van Rijbroek dat internetbankieren op je telefoon onveilig is, maar dat is volgens experts absoluut niet waar. 'Het is wijsheid achteraf, maar we zijn hoe dan ook tekortgeschoten en hadden voor een andere gast moeten kiezen. Dat is onze verantwoordelijkheid en verdient excuses', aldus de hoofdredacteur. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl