Grote kans op schaatsen op natuurijs

WAGENINGEN - Vanaf volgende week wordt het kouder in de provincie, zelfs zo koud dat er zelfs geschaatst kan worden. 'Schaatsen op ondergelopen weilanden zit er volgende week zeker wel in', zegt weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup in Wageningen.

'Vanaf aanstaande maandag gaan we in Gelderland echt koude lucht krijgen. Overdag is de maximumtemperatuur ongeveer 1 graden. 's Nachts gaan de minima naar -5 graden', legt Wulms uit.

En dat is voordelig voor de schaatsliefhebbers, want er gaat ijs komen volgens de weervrouw. Op ondergelopen weilanden kan er geschaatst worden, maar of dat ook geldt voor meren is nog niet zeker.

'Volgende week hebben we een hele mooie periode met veel zon. Het wordt dus een heldere en koude week', vertelt Wulms.

Donderdag leek het er nog even op dat de kou van korte duur was, maar volgens de nieuwste weermodellen is de periode van kou dus meer dan een 'flitswinter'.

