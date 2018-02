Gemengde gevoelens bij Henk Fraser na transferperiode: 'Beseffen waar we staan'

ARNHEM - Henk Fraser is tevreden met de twee versterkingen bij Vitesse, maar noemt het vertrek van Rashica een groot verlies. 'Ik heb duidelijk gemengde gevoelens.'

Vitesse haalde vlak voor de deadline van de transfermarkt de Rus Karavaev en de Nederlander Roy Beerens. Karavaev is volgens Fraser een 'moderne vleugelverdediger', terwijl Beerens met zijn ervaring een speler is die het verschil kan maken in een wedstrijd. Toch baalt de coach van Vitesse ook.

'Ik zit wel met gemengde gevoelens', beaamt Fraser. 'Voor mij als trainer is het vertrek van Milot een verlies en best wel vervelend. En natuurlijk ook voor de club, want ik denk dat hij voor 70 procent, misschien wel voor 80 procent, verantwoordelijk was voor onze kansen, onze dreiging.'

Belangrijkste spelers

'Het is dus tweeledig', vervolgt Fraser. 'We hebben ook niet voor niets de ambitie uitgesproken om het iedereen in de top zo moeilijk mogelijk te maken. In de laatste twee jaar zijn Van Wolfswinkel, Nakamba en nu Rashica vertrokken. Juist die spelers wil je behouden als je met deze club de top wil aanvallen. Daar zeg ik niets onredelijks mee denk ik.'

Begrijpelijk besluit

Tegelijkertijd is Fraser realistisch en weet hij hoe het werkt in Nederland. 'We zijn een opleidingsland. Ook Vitesse moet daarin beseffen waar het staat ten opzichte avn de rest van de wereld. Ik ben er dus niet voor gaan liggen. Het is ook een begrijpelijke beslissing van de eigenaar En Vitesse, en zeker Mo Allach die Milot na zijn stageperiode vastlegde, verdienen de credits en complimenten.'

Diepgang en acties

Roy Beerens begint vrijdag nog niet tegen FC Groningen als rechtsbuiten. 'Hij is er net. Is redelijk fit, maar moet nog wel wat doen. En we zijn al heel lang bezig met Mitchell van Bergen. Dit is ook een mooi moment voor hem. Navarone Foor zou daar ook kunnen spelen. Is iemand die zo sterk is dat hij ook direct zou kunnen starten. Maar de voorkeur op één van de vleugels is toch iemand met snelheid, een individuele actie en diepgang. Dan past Mitchell beter.'

Vitesse mist Arnold Kruiswijk door een rugblessure. Ook Alexander Büttner is nog niet terug bij de selectie. Hij traint sinds het begin van het nieuwe jaar apart omdat hij te zwaar was teruggekeerd van vakantie volgens de club.