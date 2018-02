Deel dit artikel:











Stormschade in natuur ook na twee weken nog goed te zien Foto: Mart Grol - Park Sonsbeek

ARNHEM - De flinke storm is inmiddels meer dan twee weken geleden, maar de schade is vooral in de natuur nog goed te zien. De storm die over onze provincie raasde heeft zijn sporen achtergelaten.

Zo is boswachter Erik de Bruijn in Doetinchem nog steeds bezig om omgevallen bommen en takken te verwijderen. 'Op sommige plekken kan het prima blijven liggen en voegt het iets toe aan het ecosysteem. Maar er zijn ook plekken waar er niets zou groeien als we het zouden laten liggen.' De veiligheid ging na de storm voorop: en dus werden de wegen en de paden vrijgemaakt, nu volgt de rest. Ook in Park Sonsbeek in Arnhem is afgelopen week hard gewerkt om de takken en de omgevallen bomen te verwijderen. Na de storm werd geadviseerd om het bos te mijden omdat er takken van bomen los zouden kunnen laten. Nu is het weer veilig, zegt De Bruijn. De waarschuwingsbordjes zijn inmiddels ook weggehaald. Zie ook: Na stormschade: 'Fijn hoor, de burgemeester, maar liever iemand met werkhandschoenen' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

