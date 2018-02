Kinderen kunnen steeds vaker op voetbal, ondanks geldgebrek

TIEL - Bij een sportclub gaan, muziekles volgen of op dansles. Veel kinderen vinden dit vanzelfsprekend, maar er zijn er genoeg die dat niet kunnen omdat hun ouders er simpelweg geen geld voor hebben. Daarom gaan steeds meer Gelderse gemeenten een samenwerking aan met het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds Gelderland.

Deze fondsen maken het mogelijk dat kinderen uit kansarme gezinnen ook gewoon kunnen sporten of muziek-, dans- of theaterlessen kunnen volgen. De gemeente Tiel doet sinds deze week ook mee.

In Tiel wonen zo'n 800 kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Veel van hen willen graag sporten of lid worden van een vereniging, maar dat kunnen ze niet omdat daar thuis geen geld voor is. Door te gaan samenwerken met het Jeugdcultuurfonds komt er geld beschikbaar om 75 kinderen te helpen.

De gemeente Tiel werkt al een tijdje samen met het Jeugdsportfonds. Die samenwerking heeft ervoor gezorgd dat 300 kinderen uit kansarme gezinnen nu kunnen sporten.

In totaal zijn er nu 19 Gelderse gemeenten aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Gelderland. Het gaat om: Bronckhorst, Buren, Culemborg, Doesburg, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lochem, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zeewolde, Zevenaar en Tiel.