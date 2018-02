Deel dit artikel:











Omstander haalt vrouw uit auto in sloot Foto: Jaap van Essen Foto: Jaap van Essen Foto: Jaap van Essen

NIJKERK - Een alerte omstander heeft een vrouw in Nijkerk uit haar auto gered. De vrouw was met haar auto op de Henri Nouwenstraat uit de bocht gevlogen en eindigde op de kop in de sloot. Het lukte de omstander vervolgens om haar uit de benarde positie te bevrijden.

De vrouw is ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld en geborgen. Na onderzoek bleek dat het om een eenzijdig ongeval ging. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl