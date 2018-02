Het Gelders Orkest wil fusie, maar naam niet kwijt

ARNHEM - Het Gelders Orkest wil fuseren met Het Orkest van het Oosten. De orkesten voldoen hiermee aan de wens van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het advies van de Raad voor Cultuur.

De muziekgezelschappen zijn nu samen met een plan gekomen waarin ze één orkest worden, maar met twee namen en twee standplaatsen. De begroting voor het nieuwe orkest is groter dan de twee begrotingen van de individuele orkesten.

In het visiedocument dat 33 pagina's beslaat, onderbouwen de orkesten hun plan. Ze fuseren tot één muziekhuis dat kan optreden als een groot orkest of in kleinere samenstellingen.

Het Gelders Orkest is in 1889 opgericht. Het symfonieorkest heeft als standplaats Musis Sacrum in Arnhem, maar treedt ook op in andere concertzalen en schouwburgen. Al enkele jaren begeleidt het orkest jaarlijks de artiesten tijdens het nationale herdenkingsconcert The Bridge to Liberation.

Eén orkest, maar twee standplaatsen, twee namen

Het muziekhuis krijgt wel twee namen. In Gelderland treden de muzikanten op als Het Gelders Orkest en in Overijssel onder de naam Orkest van het Oosten. Wiebren Buma, directeur van Het Gelders Orkest: 'We hebben een hele sterke merknaam en die willen we niet kwijt. We weten dat bezoekers ook hechten aan die naam, en dat geldt in Overijssel ook.' Op termijn komt er wellicht wel een overkoepelende naam. Het muziekhuis heeft straks ook twee standplaatsen: Arnhem en Enschede.

Een concert van het Gelders Orkest (tekst gaat verder onder video):

Financiën

Het bedrag dat het Rijk voor dit orkest heeft gereserveerd, 7,5 miljoen, is volgens beide orkesten niet genoeg. Eerder werd er in Gelderland en Overijssel al bezuinigd. Bij Het Gelders Orkest zijn alle muzikanten voor een deel ontslagen, zij zijn nu nog voor zestig procent in dienst. 'Dat is te weinig, de musici zijn iedere maand druk bezig om hun inkomen rond te krijgen. We willen ze nu graag voor 75% aannemen', legt Buma uit.

Van de provincie Gelderland krijgt Het Gelders Orkest nu tijdelijk een extra subsidie, als overbrugging naar meer eigen inkomsten. 'Maar dat bedrag aan eigen inkomsten blijkt onhaalbaar', concludeert Buma.

In het voorstel is ook twee miljoen euro subsidie uit de regio meegerekend. Over welke provincie of gemeente dat moet betalen doet Buma geen uitspraken. 'Mocht de ene provincie meer aan educatie willen doen dan de andere, dan kunnen we daar natuurlijk een begroting voor maken.' De directeur wil benadrukken dat het geld uit de regio ook nodig is om die zeven miljoen van het Rijk te krijgen.

Kloppend hart

Écht vernieuwend, dat is volgens Buma dat het orkest het kloppend hart van een netwerkorganisatie wordt. Er moet worden samengewerkt met andere culturele partijen in Gelderland en Overijssel en er moet veel aan educatie worden gedaan. 'Mensen denken weleens dat we een elitair clubje zijn voor grijze 50+-ers, dat is niet zo. Wij zijn er voor iedereen. Vooral ook voor kinderen.'

Wanneer er op de gemeente- en provinciehuizen wordt gesproken over de plannen is nog niet bekend. 'Ik heb veel met bestuurders gesproken, onze ambitie en visie wordt onderschreven. Ik ga ervan uit dat ze zich aan het plan committeren.'

Het is nog niet duidelijk of er door de plannen mensen worden ontslagen.