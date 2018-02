Deel dit artikel:











Koerden demonstreren in Arnhem tegen Turkse inval Foto: Roland Heitink

ARNHEM - In Arnhem is door een groep Koerden gedemonstreerd tegen de Turkse inval in de Syrische plaats Afrin. Dat is een Koerdische enclave in het noordoosten van Syrië.

De demonstranten liepen over de Jansbinnensingel richting het centrum van Arnhem. Er was veel politie op de been. Volgens een cameraman dreigde er een opstootje doordat er ook een aantal mensen met een Turkse vlag demonstreerden. Om hoeveel demonstranten het gaat is onbekend. Op een spandoek van de demonstranten staat: 'Afrin is niet alleen. Wie zwijgt, stemt toe.'