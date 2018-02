RHEDEN - Het is nog volop winter, maar bij de Schaapskudde in Rheden zijn donderdag de eerste lammetjes van dit jaar geboren.

Het gaat om een tweeling, een vrouwtje en een mannetje. Beide diertjes maken het goed. De komende weken worden er nog veel meer lammetjes verwacht.

De pasgeboren tweeling is nog niet te bewonderen. Zij zitten nog in de kraamkamer. Pas over drie weken zijn ze te zien voor het publiek.