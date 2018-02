Eerste truckershotel van Nederland in Ulft

ULFT - De oude huishoudschool in Ulft wordt momenteel verbouwd tot het eerste 'truckershotel' van Nederland. Het gebouw is aangekocht door een transportbedrijf uit Winterswijk, dat zijn internationale chauffeurs daar wil laten slapen.

Eind vorig jaar heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het niet meer is toegestaan de verplichte weekendrust te houden in vrachtwagencabines. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 1500 euro.

Op zoek naar alternatieven

Sinds dat verbod zijn veel logistieke bedrijven op zoek naar alternatieven. Transportbedrijf Don Trucking heeft dat gevonden in een oud schoolgebouw in Ulft. Dat wordt op dit moment verbouwd, zodat er uiteindelijk 26 chauffeurs kunnen verblijven.

Eigenaar Don de Jong vindt dat zijn werknemers dit verdienen. Tegen Logistiek.nl zegt hij: 'Onze mensen rijden 4 tot 6 weken achter elkaar en ze zitten continu in hun cabine. Het is beter voor de chauffeurs én de verkeersveiligheid als ze eens uit de wagen komen en kunnen ontspannen.' Het bedrijf is ook al bezig met het tweede truckershotel, dat komt in Venlo.