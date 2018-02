Deel dit artikel:











Bijna honderd kilometer per uur te hard; rijbewijs kwijt

NIJMEGEN - Een bestuurder in Nijmegen is zijn rijbewijs kwijt geraakt nadat hij bijna honderd kilometer te hard reed. De bestuurder werd gesnapt door een agent die toen al onderweg naar huis was.

'Ik werd steeds opgedrukt door een bestuurder van een snelle Seat. Vervolgens reed deze met 146 kilometer per uur over De Oversteek terwijl daar 50 kilometer per uur is toegestaan.' De agent pakte daarna dus het rijbewijs van de bestuurder af. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl