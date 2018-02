'Geluksthee' met doping kost atlete Europese titel

VELP - Atlete Jasmijn Lau is haar Europese titel onder de 20 jaar op de 5000 meter ontnomen. De 18-jarige Velpse heeft het dopingreglement overtreden.

Volgens de internationale atletiekbond IAAF is er geen sprake van fouten of nalatigheid die toe te rekenen zijn aan de atlete in kwestie. Ze kreeg een eendaagse diskwalificatie voor 23 juli 2017, de dag van de Europese titelstrijd.

Geluksthee gedronken op wedstrijddag

'Vlak voor vertrek naar de Europese Junioren Kampioenschappen in Grosseto in Italië heb ik van een goede kennis thee gekregen, zogezegd om me geluk te brengen. Die thee heb ik op de wedstrijddag gedronken, voorafgaand aan de 5.000 meter die ik won', vertelt Lau in een reactie. In die thee bleek een verboden stof te zitten.

Uitgebreid onderzoek van de Dopingautoriteit in opdracht van de IAAF heeft aangetoond dat de atlete niet kon weten dan de thee een verboden stof bevatte. Daarom is er geen langere schorsing opgelegd.

'Opluchting'

Die geluksthee heeft haar dus de das omgedaan. Vlak na haar vakantie hoorde ze over de positieve uitslag van de dopingtest. Lau: 'Dat was echt een vervelende periode. Gelukkig hebben mijn moeder en mijn coach Honoré Hoedt heel goed geholpen. Al vrij snel hoorde ik dat mij geen schuld trof en dat was natuurlijk een enorme opluchting.'

'Dat ik nu eventueel de Europese titel verlies vind ik jammer, maar het maakt me verder niet heel veel uit. Ik weet dat ik op die dag het snelste heb gelopen van de deelnemers en dat blijft voor mezelf staan', benadrukt de Velpse.

'Richten op hardlopen'

'Ik ben opgelucht dat deze vervelende kwestie nu is afgerond en laat het nu achter me. Ik ga me graag weer volledig richten op wat ik het allerliefste doe: hardlopen in de Arnhemse bossen', aldus Lau.

