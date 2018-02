Het wemelt van de vissen in de Jansbeek in Arnhem

ARNHEM - Er zwemmen steeds meer vissen in de onlangs geopende Jansbeek in de binnenstad van Arnhem. Nadat begin januari al elf goudvissen in de nieuwe beek zijn vrijgelaten, zijn er onlangs meer dan 70 bijgekomen.

'Het gaat om 70 goudvissen en vijf goudwindes om precies te zijn', zegt een Arnhemmer die anoniem wil blijven. Volgens hem waren er klachten gekomen dat de elf goudvissen amper te zien waren. 'Vandaar dat er nu meer in zijn gedaan.'

Afgelopen week werden de vissen in de beek gelaten. De Arnhemmer maakt zich geen zorgen over de goudvissen in het koude buitenwater. 'Goudvissen zwemmen overal. En ze hebben het beter dan in een vissenkom.'

Kleine donatie

De man zegt 'een kleine donatie' te hebben gekregen om de actie te bekostigen. 'En het zijn zeker nog niet de laatste vissen die er in zijn gegaan', belooft hij.

De Sint Jansbeek, zoals die officieel heet, is op 8 december geopend. Het gaat om een gedempte beek, die weer boven de grond is gehaald. De beek kwam de afgelopen maanden veel in het nieuws nadat er herhaaldelijk auto's in terecht waren gekomen.

Zie ook:

Elf goudvissen gegooid in Sint Jansbeek