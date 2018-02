Plas nog even ophouden in nieuwe treinen Valleilijn

EDE - Vanaf maandag rijden er twee nieuwe treinen op de Valleilijn. Ze vervangen de twee dieseltreinen die Connexxion vorig jaar tijdelijk extra op het traject tussen Ede en Amersfoort inzette om de groeiende stroom reizigers te kunnen vervoeren. De nieuwe treinen zijn elektrisch.

Door de nieuwe treinen gekoppeld in te zetten kunnen er 340 reizigers extra mee in de spits. Hiervoor zijn wel aanpassingen nodig op perrons, maar die werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling.

Verslaggever Marc Loeven nam een kijkje in de trein:

Het beste nieuws voor de reizigers is volgens Connexxion-woordvoerder Coen Storm dat er een toilet aanwezig is in de nieuwe treinen. Helaas moeten reizigers nog even hun plas ophouden, omdat ProRail nog een paar voorzieningen moet treffen. Waarschijnlijk zijn de toiletten vanaf half maart te gebruiken.

Foto: Omroep Gelderland