15-jarige slaat op vlucht in auto familielid

VEENENDAAL - Een 15-jarige jongen is woensdagavond opgepakt voor joyriding. Hij had de auto van een familielid zonder toestemming meegenomen.

Agenten kregen de auto in het vizier in Andelst en probeerden de jongen even later aan te spreken bij een tankstation langs de A50. Op dat moment ging de jongen er als een speer vandoor. Een achtervolging via de A50 en de A12 eindigde uiteindelijk in Veenendaal.

Daar staakte de jongen uit het Brabantse Reusel-De Mierden zijn vlucht en werd hij aangehouden.