Jongeren trappen verkiezingsdebatten Neder-Betuwe af

OPHEUSDEN - De gemeente Neder-Betuwe houdt samen met Helicon Opleidingen, Pantarijn en het Van Lodenstein College uit Kesteren het jaarlijkse jongerendebat. Het zal gaan over lokale thema’s in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen.

Het debat vindt plaats op 14 februari en is daarmee de eerste in een serie debatten die in Neder-Betuwe in de aanloop naar de verkiezingen wordt gehouden. De locatie is de raadzaal van het gemeentehuis in Opheusden.

Voor of tegen?

Tijdens het jongerendebat debatteren de deelnemers eerst in teams (één team van zes leerlingen per school) tegen elkaar over zes prikkelende stellingen. Zij hebben van tevoren gehoord of hun team vóór of tegen de stelling moet zijn.

Vervolgens worden er twee stellingen ingebracht, waarbij iedereen zijn eigen standpunt inbrengt. De stellingen staan op 5 februari op www.nederbetuwe.nl, te vinden onder 'politieke agenda'.

Jury

Een jury, gevormd door lokale politici, zal de deelnemers beoordelen. Zij kijken onder meer naar de kracht van de argumenten, timing, non-verbale houding en teamwerk. De bijeenkomst wordt afgesloten met een prijsuitreiking.

Programma:

10.00 uur Welkom

10.10 uur Debat over acht stellingen

11.15 uur Pauze

11.30 uur Leerlingen stemmen over de acht stellingen

11.45 uur Oordeel jury en prijsuitreiking

12.00 uur Einde

Na de aftrap vinden nog vier debatten plaats, over het thema leefbaarheid in Ochten, Echteld en IJzendoorn op 27 februari (19.30 uur) in het Dorpshuis in Ochten. Een debat over leefbaarheid in Dodewaard, Hien en Wely op 6 maart (19.30 uur) in De Eng te Dodewaard. Een debat over leefbaarheid in Kesteren en Opheusden op 13 maart (19.30 uur) in Ons Dorpshuis te Kesteren.

Afsluiter is een groot lijsttrekkersdebat in samenwerking met de Gelderlander op 15 maart (20.00 uur) in het gemeentehuis te Opheusden.