Winkeliers 's-Heerenberg vrezen weglopende klanten door boetes

'S-HEERENBERG - Ondernemers in 's-Heerenberg zijn niet blij met de vele parkeerboetes die worden uitgedeeld aan bezoekers in het centrum. De afgelopen maanden hebben tientallen mensen al een bon van 104 euro aan hun broek gekregen.

In een groot deel van het centrum is sinds een paar jaar een blauwe zone van kracht. Met een parkeerschijf zichtbaar achter het raam mag je daar maximaal twee uur parkeren. Maar volgens verschillende ondernemers in het centrum werd er tot voor kort nooit gecontroleerd. Veel mensen gebruikten de blauwe schijf dus ook niet.

Bang voor klantenverlies

Maar sinds december lopen er volgens ondernemer Jolanda Riemersma bijna elke dag controleurs: 'Vooral op marktdagen zoals donderdag is het raak.' Volgens de ondernemer wordt er niet gewaarschuwd, maar krijgen mensen meteen een bekeuring als ze geen parkeerschijf hebben liggen. Zelf heeft ze ook al twee bekeuringen gehad. 'En dat terwijl ik op mijn eigen vergunninghoudersplek aan de stroomkabel stond maar de vergunning was niet helemaal goed leesbaar volgens de controleur.'

Ze heeft meteen bezwaar ingediend en gaat er vanuit dat ze wel gelijk krijgt, maar ze maakt zich wel zorgen over de vele klanten die beboet zijn. '104 euro is heel veel geld, ik ben heel bang dat mensen hierdoor het centrum van 's-Heerenberg gaan mijden en eerder naar Ulft gaan waar het overal vrij parkeren is.'

'Consumentje pesten'

Bovendien komen er in het weekend en op donderdag veel Duitsers naar het centrum en die schrikken helemaal van zulke hoge boetes. 'Daar betaal je een tientje of 15 euro voor een parkeerbon, dus ik ben bang dat je die helemaal niet meer terug ziet hier', stelt Riemersma.

Haar buurman van de slijterij denkt er net zo over. 'Handhaven oké, maar laat de gemeente dan eerst waarschuwingen uitdelen. Nu is het gewoon consumentje pesten.' Hij checkt regelmatig bij zijn klanten of ze de parkeerschijf wel hebben neergelegd.

De meeste bezoekers van het centrum zijn het er ook wel over eens: 'Eerst een waarschuwing, dan pas een boete.'

Reactie gemeente

Volgens de gemeente Montferland klopt het dat er in 's-Heerenberg sinds kort meer wordt gehandhaafd op foutparkeren. Dat was volgens een woordvoerder ook een wens van de gemeenteraad. Bovendien worden er wel degelijk eerst waarschuwingen uitgedeeld, laat de woordvoerder weten:

'Iedereen krijgt eerst twee keer een waarschuwing voordat er daadwerkelijk een bon wordt uitgeschreven.' Of de gemeente iets gaat doen met de kritiek van de ondernemers is nog niet bekend.