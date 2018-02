De mens achter de politicus: te horen op VeluweFM

PUTTEN - In de vier weken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen zal VeluweFM lijsttrekkers en fractieleiders uit de gemeenten Ermelo, Putten en Harderwijk uitnodigen voor een goed gesprek.

Zij zullen aanschuiven in het ochtendprogramma De Wereld wordt Wakker, dat tussen 7.00 uur en 12.00 uur te horen is op VeluweFM. Vier jaar geleden deed de zender dit ook al.

Het is de bedoeling dat de luisteraar kennismaakt met de politicus als mens, raadslid en als bestuurder van een partij. Daarbij wordt onder meer de muziekcollectie van de gast onder de loep genomen, omlijst door verhalen. Ook punten uit het partijprogramma komen voorbij.

Op maandag 19 februari trapt VeluweFM af met Reinie van Schoor van het CDA in Putten, een dag later gevolgd door Lubbert van den Heuvel van de ChristenUnie Putten. Meer informatie is te vinden op VeluweFM,nl.

Luisteraars kunnen vooraf en tijdens de uitzending vragen stellen via WhatsApp: 06-25 14 25 14, via studio@veluwefm.nl of via 0341-741 003