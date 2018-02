Deel dit artikel:











Aardvarkentje haalt eerste verjaardag; mijlpaal fokprogramma Burgers' Zoo Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Een aardvarkentje in Burgers' Zoo heeft donderdag zijn eerste verjaardag gehaald. Volgens de dierentuin is dat een bijzondere mijlpaal voor het fokprogramma van de in dierentuinen zeldzame soort.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

Als Europees Stamboekhouder voor het aardvarken én de meest succesvolle fokker van deze soort heeft het Arnhemse dierenpark jarenlang kennis over en ervaring met deze eigenaardige diersoort opgedaan. 'Die komen de fokresultaten ten goede.'



Moderne dierenparken willen de natuur zoveel mogelijk haar gang laten gaan en als mens zo min mogelijk tussenbeide komen, tenzij strikt noodzakelijk. Bij aardvarkens moeten moeder en pasgeboren jong echter regelmatig een beetje op weg geholpen worden. Nogal lomp Aardvarkens zijn namelijk nogal lomp en dat geldt ook voor de wijze waarop ze met hun pasgeboren kroost kunnen omspringen. Niet zelden sterven borelingen een vroege dood door een nietsvermoedende moeder die in diepe slaap met haar volle gewicht op haar eigen jong gaat liggen. In heel Europa leven slechts 52 aardvarkens, waarvan er maar liefst 18 in Burgers’ Zoo geboren zijn: oftewel 35 procent van de Europese dierentuinpopulatie. Slechts 22 Europese dierentuinen houden deze bijzondere diersoort. In Arnhem leven momenteel vijf aardvarkens.