Urn van compost of een grafkist in een doos; wat wint 5000 euro?

ARNHEM - Drie Gelderse uitvaartondernemers maken kans op 5000 euro. Samen met totaal tien kandidaten zitten in de finale van de Final Footprint Challenge. Dit is een wedstrijd voor ideeën voor een duurzame uitvaart.

Jaap Schuddeboom uit Culemborg bedacht een honderd procent composteerbare urn. Daaruit groeit een boom of heester en die herinnert aan de overledene. Dingco Geijtenbeek uit Vaassen verzon de grafkist in een doos, een concept dat doet denken aan Ikea. De doos kan per post worden verzonden.

De derde Gelderse kanshebber is Sebastiaan Verheijen uit Nijkerk. Verheijen bedacht het concept van grafmonumenten van composietafval, materiaal dat niet van natuursteen te onderscheiden is maar wel volledig te hergebruiken is.

De prijsvraag is een initiatief van Stichting Duurzaam Afscheid, opgericht door uitvaartorganisaties DELA, Yarden en GreenLeave. Deze stichting van uitvaartverzorgers zet zich in voor duurzame begrafenissen en crematies.

De tien genomineerden horen op 5 april wie heeft gewonnen. In de jury zitten behalve vertegenwoordigers van de initiatiefnemers ook experts op het gebied van duurzaamheid.