Rijnstate blijft energiedrankjes verkopen

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate heeft besloten om energiedrank te blijven verkopen. In alle drie de vestigingen van het ziekenhuis – Arnhem, Velp en Zevenaar– blijven de drankjes verkrijgbaar.

Steeds meer kinderartsen waarschuwen voor het gebruik, omdat het hoge cafeïnegehalte in de drankjes ook bij kinderen voor hartritmestoornissen, rusteloosheid en vermoeidheid kan zorgen.



Hoewel Rijnstate op de hoogte is van de discussie die is ontstaan, vindt het ziekenhuis het belangrijk dat bezoekers hun eigen keuze moeten kunnen maken.

Volgens de Vereniging van Ziekenhuizen is elk ziekenhuis verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijfsvoering. Met andere woorden: het ziekenhuis mag zelf weten of het de drankjes al dan niet blijft verkopen.

Wel worden in Rijnstate de drankjes niet prominent aangeboden en wordt er ook geen reclame voor gemaakt.