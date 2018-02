Deel dit artikel:











Raadslid Harderwijk uit partij gezet, samen met zijn vrouw

HARDERWIJK - Een van de voorvechters van de koopzondag in Harderwijk is uit zijn partij gezet. Het lidmaatschap van Joop van der Veere van Gemeentebelang is samen met dat van zijn echtgenote stopgezet.

Beiden hebben zich volgens partijvoorzitter Henk Leeuwis op een niet bevorderlijke manier gedragen, en dat heeft de belangen van de partij geschaad, schrijft hij in een verklaring. Volgens de voorzitter is zo'n stap in het 30-jarig bestaan van de partij nog niet eerder voorgekomen. Het zou gaan om kwetsende en provocerende uitlatingen tegen andere partijleden. Zij zouden niet bereid zijn geweest om dat gedrag aan te passen, waardoor een vertrouwensbreuk is ontstaan met de rest van de partij. 'Straf' Aanleiding voor het gedrag is volgens De Stentor het feit dat Van der Veere van plek 2 naar plek 4 schoof op de kandidatenlijst. 'Een straf', noemt laatstgenoemde het in de krant, omdat hij voor een zondagsopenstelling stemde, en dat was tegen de lijn van zijn partij. Tot aan de verkiezingen zal Van der Veere zijn zetel behouden. Of hij daarna meedoet aan de verkiezingen met een eigen, nieuwe partij, dat is nog onduidelijk. GLDStemt heeft nog niet met Joop van der Veere kunnen spreken. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl