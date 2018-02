RTV Hattem klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen

HATTEM - RTV Hattem gaat de komende weken veel aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen. De aftrap is op zaterdag 10 februari. Op vijf opeenvolgende zaterdagen komt het radioprogramma ‘Hattem Actueel’ tussen 11.00 uur en 12.00 uur live vanuit de bibliotheek in mfc De Marke.

Elke week staat een politieke partij centraal om vragen te beantwoorden over hun verkiezingsprogramma.

Luisteraars worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Ook is het mogelijk vooraf vragen in te sturen via info@rtvhattem.nl en via de social media van RTV Hattem.

Het uitzendschema:

• 10 februari: CDA

• 17 februari: D66

• 24 februari: VVD

• 3 maart: ChristenUnie

• 10 maart: PvdA

Samenwerking Omroep Gelderland

RTV Hattem werkt samen met Omroep Gelderland. De regionale omroep heeft een speciale website gelanceerd: www.gldstemt.nl. Op deze website is al het nieuws over de verkiezingen van de Gelderse gemeenten te lezen. Uiteraard kunt u voor Hattems nieuws ook naar de eigen website van de lokale omroep www.rtvhattem.nl

Verkiezingsbus in Hattem

Omroep Gelderland heeft een bus ingericht als radiostudio en toert de hele provincie door, samen met de lokale omroepen. De bus staat dinsdag 6 maart op De Markt in Hattem voor het Stadhuis.

Tussen 19.30 uur en 20.45 uur wordt een live radioprogramma uitgezonden vanuit de bus. Hierin 'pitchen' de lijsttrekkers hun verkiezingsprogramma. Wilt u de uitzending live bijwonen? Dat kan vanuit het Stadhuis.

Verkiezingsdebat

Op donderdag 15 maart debatteren de lijsttrekkers in de Raadszaal van het Stadhuis. Het debat, dat live te volgen is op radio en tv, begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur. Aan de hand van pittige stellingen zal Wilfred Willemsen het verkiezingsdebat leiden. Geïnteresseerden kunnen naar het Stadhuis komen om het debat live te volgen of om mee te praten.

Uitslag

Tot slot doet RTV Hattem live verslag op radio en tv van de uitslag van de verkiezingen. Deze uitzending vanuit het Stadhuis begint om 20.30 uur en gaat door totdat alle stemmen zijn geteld. Ook bij deze uitzending bent u welkom.

RTV Hattem ziet zichzelf als de waakhond van de lokale democratie en staat midden in de samenleving.