Gelderse ziekenhuizen steunen aangifte tegen tabaksindustrie

ARNHEM - Gelderse ziekenhuizen steunen de aangifte van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis tegen de tabaksindustrie. Zolang tabaksproducenten mensen moedwillig verslaafd maken is de strijd tegen kanker volgens dat ziekenhuis 'dweilen met de kraan open'.

'We staan er uitermate sympathiek tegenover', zegt het hoofd communicatie van ziekenhuis Rivierenland in Tiel. 'Maar we doen niet mee aan de rechtszaak.'

'Waarderen het initiatief'

Ook het Slingelandziekenhuis in Doetinchem en het Koningin Beatrixziekenhuis in Winterswijk nemen geen deel aan de rechtszaak. 'Maar dat wil niet zeggen dat we het initiatief niet waarderen', stelt een woordvoerster van beide ziekenhuizen.

'Besproken met umc's'

Het Radboudumc in Nijmegen steunt het initiatief, laat een woordvoerster weten. 'Maar we gaan vandaag nog niet beslissen of we ons erbij gaan voegen. We zien ook patiënten met dit soort verslavingsklachten die je wel wilt, maar niet kunt helpen. We herkennen het probleem. Het wordt in breder verband besproken met de umc's (de universitair medische centra, red.).'

'Aangekaart bij NVZ'

Een woordvoerder van het Arnhemse Rijnstateziekenhuis spreekt van een 'hele mooie actie'. 'Maar we vinden het niet zinvol dat elk individueel ziekenhuis aangifte doet. Een bestuurder van ons ziekenhuis gaat wel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) erop wijzen of zij zich bij de aangifte kan aansluiten.'

Een woordvoerster van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen zegt dat ze het nieuwsbericht heeft gezien en onder de aandacht van de Raad van Bestuur heeft gebracht. Het is haar nog niet bekend wat ermee wordt gedaan.