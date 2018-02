Deel dit artikel:











Varken dood na aanrijding: 'Tweede varken hebben we kunnen vangen' Foto: Pixabay

HEEREWAARDEN - Op de Van Heemstraweg in Heerewaarden is woensdagavond een varken doodgereden. Dat zegt dierenarts Peter Klaver uit Dodewaard. 'Het andere beestje is gelukkig gered. Die hebben we vandaag kunnen vangen.'

De dierenarts werd erbij geroepen omdat het tweede varken zich niet zomaar liet vangen. 'Maar toen ik aankwam hadden ze het al aan het touw. We hebben rustig verdoofd en overgebracht naar een opvangcentrum.' Het varken moest gevangen worden om een herhaling van het ongeluk van woensdagavond te voorkomen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl