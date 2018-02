'Geef Nijmeegse wijk zijn stadsbus terug!'

NIJMEGEN - De Nijmeegse wijk Aldenhof moet weer een fatsoenlijke busverbinding krijgen. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond uitgesproken. De wethouder gaat bij de provincie pleiten voor de terugkeer van een stadsbus naar de wijk.

De roep om de terugkeer van een stadsbus naar Aldenhof is een initiatief van de SP. Die partij voerde de afgelopen maanden meermalen actie voor een fatsoenlijke busverbinding naar de wijk.

'Pendelbusje beroerde oplossing'

SP-raadslid Matthias van Hunnik: 'Bijna de hele gemeenteraad is het er over eens dat het huidige pendelbusje een beroerde oplossing is voor Aldenhof.' Volgens Van Hunnik moet er voor veel bestemmingen overgestapt worden bij busstation Dukenburg.

Reizigers in de kou

Daardoor zouden reizigers regelmatig in de kou blijven staan omdat het taxibusje vol zit. Van Hunnik: 'Ik ben blij dat de gemeenteraad naar de bewoners heeft geluisterd en de wethouder nu met een boodschap naar de provincie stuurt: geef Aldenhof haar bus terug!'