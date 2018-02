Deel dit artikel:











Afvaldienst Lochem trekt er met plakploegen op uit om posters te plakken

LOCHEM - Niet de politici zelf, maar werknemers van de afvalbeheer plakken straks de verkiezingsposters in de gemeente Lochem. Het is voor het eerst dat dit in de gemeente op deze manier gebeurt.

Afvaldienst Circulus-Berkel neemt de taak op zich om op verschillende plekken de posters te plakken. Dat gebeurt op 6 februari voor het eerst op de hoek van de Henri Dunantweg - Albert Hahnweg. Een dag ervoor moeten alle kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen bekend zijn bij de Kiesraad. Op de 'plakdag' zullen de partijen hun definitieve kandidatenlijsten kunnen tonen.