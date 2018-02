Mitchell van Bergen kan zich opmaken voor basisplaats bij Vitesse

ARNHEM - Roy Beerens is nog niet topfit om direct te starten tegen FC Groningen. Daarom speelt vrijwel zeker Mitchell van Bergen als rechtsbuiten.

Dat liet trainer Henk Fraser doorschemeren op Papendal na een kletsnatte training. 'Van Bergen past wel het beste in het plaatje en komt er ook het dichtst bij als je een vergelijking maakt met Rashica. Navarone Foor is ook weer fit en zou ook aan de rechterkant kunnen spelen, maar Van Bergen ligt wel het meest voor de hand', geeft Fraser aan.

Beerens wel wedstrijdfit

Beerens arriveerde pas woensdag in Arnhem en moest ook nog allerlei medische testen doorstaan. 'Hij is er nog maar net, maar is wel fit om wedstrijden te spelen hoor', aldus Fraser over de 30-jarige Brabander die overkwam van Reading en tekende voor 3,5 in Arnhem.

Moderne back

Foor zit na een schouderblessure dus weer bij de selectie. Dat geldt niet voor de nieuwe Rus Karavaev, die nog niet speelgerechtigd is. Fraser is in zijn nopjes met de nieuwe kracht. 'Je ziet wel direct dat hij een moderne back is die veel opkomt en ook een goede voorzet heeft. Het klopt dat ik hem vooral zie voor een speler aan de rechterkant.'

Uit op revanche

Vitesse wil de positieve lijn van na de winterstop graag doortrekken. Uit de eerste drie duels pakte de Arnhemse club zeven punten. 'Tegen FC Groningen zijn we uit op revanche', vertelt Fraser. 'Hoe we het daar hebben weggegeven dat was niet best.' Vitesse ging uiteindelijk met 4-2 onderuit en Dabo schoot van grote afstand in eigen doel.

Matavz

Lopende het hoger beroep in de strafzaak rond Tim Matavz speelt de Sloveen ook gewoon tegen FC Groningen. 'Als hij kan spelen, is hij onze nummer één', liet Fraser ook geen enkele twijfel.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount; Van Bergen, Matavz en Linssen.