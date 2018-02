Schaatsen uit het vet? Nou...

WAGENINGEN - Het klonk zo veelbelovend, schaatsen op natuurijs. Met nachtvorst tot 8 graden. MeteoGroup tempert de verwachtingen. Het wordt een 'flitswinter'.

'De kou lijkt in ieder geval maandag tot en met woensdag aan te houden, met dan maximumtemperaturen van circa 1 of 2 graden, en minimumtemperaturen van -2 tot -5 graden', begint weervrouw Moniek Wulms haar verhaal.

Maar dan: 'Later in de week krijgen we waarschijnlijk weer te maken met zachte lucht. Dus even een flitswinter, met mogelijk ook wel schaatsmogelijkheden op ondergelopen weilanden en dergelijke. Met de nadruk op mógelijk.'

Beduidend koudere lucht

Deze donderdag wordt ons weer bepaald door een westenwind, met de aanvoer van zeelucht. Wulms: 'Daardoor hebben we nog temperaturen die vrij normaal zijn voor deze tijd van het jaar. In het weekend draait de wind via noordwest, noord, naar het noordoosten. Dan komt er beduidend koudere lucht onze kant op.'

Vanaf zondag zetten de temperaturen daardoor een flinke daling in. Maar schaatsweer?

De weervrouw uit Wageningen: 'Het wordt zondagmiddag nog slechts 3 graden en maandagmiddag komen we nét boven het vriespunt. Hoe koud het ’s nachts wordt, is grotendeels afhankelijk van de bewolking. Mocht het breed opklaren, dan kunnen we begin volgende week nachten met matige vorst verwachten. Maar een wolkendek dempt de afkoeling en zorgt dan voor enkel lichte vorst.'

