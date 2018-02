NEC-trainer Pepijn Lijnders tevreden na transferwindow

"Wij hebben het vertrouwen uitgesproken in deze groep en dan is het goed om iedereen bij elkaar te houden. Wij hebben Mo Rayhi en Arnaut Groeneveld terug. Dat vind ik genoeg."

Spits Sven Braken kon wel weg, maar dat gebeurde niet. "Nee, hij doet het hartstikke goed. Ik vind hem echt scherp en qua trainingen is het top. De momenten dat we hem nodig hadden en hebben en gaan hebben, laat hij het zien. De keuzes liggen natuurlijk boven mij."

NEC heeft onder Lijnders uit nog niet gewonnen. Dat zal dan in Emmen maar moeten gebeuren. "Als je wilt vechten om het kampioenschap, krijg je lastige wedstrijden. In deze competitie kan elke ploeg problemen geven. We moeten in alles goed voor de dag komen. We moeten proberen om elk moment ons spel te spelen en dat op een heel hoog niveau te doen. Je merkt op de training dat de motivatie en de competitiviteit top is. De jongens vullen het echt goed in."