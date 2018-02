Uitzetting inwoner Balgoij met zeker vier weken uitgesteld

BALGOIJ - Urho Engels uit Balgoij mag zeker vier weken langer in Nederland blijven. Hij dreigde begin deze maand het land uit te worden gezet omdat hij geen verblijfsvergunning heeft.

'Hoe mijn advocate het gedaan heeft, weet ik niet. Maar ik ben er wel blij mee', zei Engels donderdag. 'In de tussentijd kijken we wat we kunnen doen. Het geeft een beetje ruimte, maar vier weken zijn zo om.'

'Ik weet niet hoe het verder gaat. We zijn ermee bezig. Ik weet niet wanneer er duidelijkheid komt. Ik hoop voor het eind van de maand.'

Als 2-jarige naar Amerika

De 59-jarige Engels vertrok met zijn ouders naar Amerika toen hij twee jaar oud was. Zijn ouders leerden hem de taal en hij kwam zo'n vijftien keer terug naar Nederland om familie te bezoeken. Een jaar geleden kocht hij een huis in Balgoij en startte hij de procedure voor zijn verblijfsvergunning.

Maar volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft hij de Nederlandse nationaliteit niet meer, omdat hij die opgaf toen hij de Amerikaanse nationaliteit aannam. En dus wees de IND zijn verzoek af.

Ruim 200 mensen in Balgoij tekenden een petitie om hun Amerikaanse buurman in Nederland te houden.

Zie ook: