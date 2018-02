Station Klarenbeek lijkt ineens in Overijssel te liggen

KLARENBEEK - Een opmerkelijk gezicht is het: één van de borden op station Hengelo Gezondheidspark (Overijssel) waarop de naam staat van het Gelderse plaatsje Klarenbeek.

Op het station valt in de avonduren de tekst 'Klarenbeek' te lezen. Wat natuurlijk onlogisch is: Klarenbeek ligt op een uur reizen.

Woordvoerder Aldert Baas van ProRail: 'Maak je geen zorgen. Het blijft gewoon Hengelo Gezondheidspark. De storm heeft ook over het station geraasd. De wind heeft één van de stationsborden beschadigd. Dat hebben we tijdelijk gerepareerd met een bord dat we nog hadden liggen. Deze hebben we naar binnen toegedraaid zodat dat overdag niet zichtbaar is. Maar wanneer in de nacht de verlichting aangaat is nog wel te zien waar dat bord vandaan komt, namelijk uit Klarenbeek.'

De ProRail-woordvoerder:

Oplossing

Een oplossing is onderweg: 'Volgende week gaan we het definitief oplossen. We kijken nog wel even of het tot te veel verwarring leidt. Wanneer dit het geval is, komt er misschien een andere tijdelijke oplossing."

Voor reizigers is het natuurlijk raar wanneer zij in de avond de indruk krijgen dat ze op station Klarenbeek staan. Maar volgens Baas is dat nog niet het geval geweest: "Voor zover bij mij bekend zijn er nog geen reacties op gekomen. Maar het is goed dat het nu even toegelicht is voor de reizigers. Maar wij gaan er vanuit dat er volgende week weer een vervangend bord staat."

Westerstorm

Het bord is oorspronkelijke bord is slachtoffer geworden van de westerstorm van 18 januari. Toen gingen er veel dingen kapot in de provincie. Zo had attractiepark Julianatoren voor tienduizenden euro's schade en waren de bossen in de Achterhoek een paar dagen verboden terrein.