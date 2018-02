Vogelliefhebber Dirkjan blij met hulp: hij heeft weer 40 valkparkieten

ARNHEM - Dirkjan Stekelenburg uit Geldermalsen heeft dankzij alle hulp sinds de storm van januari weer 40 valkparkieten. 'Helaas zijn er niet meer vogels teruggekomen na de storm, maar ik heb enorm veel hulp en steunbetuigingen gehad', vertelt de fanatieke vogelliefhebber.

Door de storm in januari vlogen 66 valkparkieten weg. Een hevige rukwind verwoestte het dak van zijn volière en daarmee ook het levenswerk van Dirkjan. 'Zes parkieten hebben de storm overleefd. Een aantal zit nu nog onder de warmtelamp om aan te sterken', zegt hij.

'Nu heb ik weer 40 parkieten, sommige kwekers hebben er een paar gegeven, andere bieden tegen een wat lagere prijs de parkieten aan. En natuurlijk zelf nog goed blijven zoeken naar de pareltjes. Ik heb denk ik nu wel drie A4'tjes vol met mensen of kwekers die mij willen en kunnen helpen. Het is hartverwarmend dat men zo meeleeft. Ik probeer op iedereen netjes te reageren die mij wil helpen.'

Omroep Gelderland bezocht Dirkjan een dag na de storm (tekst gaat verder onder de video):

Noodopvang

'De kooi is nog niet gerepareerd, maar dat gaat zeker nog gebeuren', vertelt Dirkjan. 'De vogels die ik nu heb, zitten in een tijdelijke kooi die ik heb omgebouwd als noodopvang. Het is een kooi waar eerder al mijn vogels in hebben gezeten, dus enorm veel heb ik er niet aan hoeven veranderen.'

