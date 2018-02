Geen reden tot wijzigingen bij NEC

NIJMEGEN - NEC-trainer Pepijn Lijnders heeft geen redenen om zijn elftal te wijzigen voor de uitwedstrijd tegen Emmen.

Iedereen is fit en er zijn geen schorsingen. Daarom lijkt de trainer te kiezen voor dezelfde basiself als tegen FC Den Bosch, met Mo Rayhi en Steeven Langil als vleugelspitsen en Anass Achahbar in de spits.

Clubtopscorer Sven Braken, die in de belangstelling stond van het Deense Midtjylland, begint op de bank. Arnaut Groeneveld, die net een week terug is in de selectie na een rugblessure, is inmiddels wel fit genoeg om te spelen. De vleugelspits begint vermoedelijk nog niet in de basis, tenzij Steeven Langil niet fit genoeg is. NEC speelde dit seizoen al in Emmen voor de beker en won toen met 3-1. Thuis voor de competitie werd het 1-1.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Achahbar, Langil.