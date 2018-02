Nijmegen steeds minder crimineel

NIJMEGEN - Veel minder gestolen auto's en fietsen. Veel minder woninginbraken. Nijmegen wordt steeds minder crimineel, blijkt uit politiecijfers die donderdag zijn gepresenteerd. De dalende trend van de afgelopen jaren zet door.

In 2017 werden er bijna 20 procent minder woninginbraken gepleegd in de Waalstad. Diefstal van motorvoertuigen is in vier jaar tijd gehalveerd, en er werden een kwart minder fietsen gestolen ten opzichte van het jaar ervoor.

Voorop

Burgemeester Bruls noemt de daling van het aantal woninginbraken 'echt spectaculair'. De dalende criminaliteit komt voor een deel door een slimme aanpak die sinds een aantal jaren wordt toegepast. Het koppelen van informatie van bijvoorbeeld de politie aan die van de gemeente. Zo kan op adresniveau, met waarborg van de privacy, gerichter worden opgetreden. 'Daarin lopen we echt voorop', aldus Bruls.

Zo'n aanpak werpt vruchten af. Zo is er bijvoorbeeld een lichte stijging van het aantal auto-inbraken ten opzichte van 2016. Veroorzaakt door een piek in mei. Door contact te zoeken met burgers, te waarschuwen via social media en de inzet van een lokauto kon die toename van het aantal autokraken snel de kop in worden gedrukt.

'Gewoon boeven pakken'

'In het verleden kwamen we pas achter een piek als die al voorbij was', vertelt teamchef Hans Teunissen van de Nijmeegse politie. 'Door de nieuwe aanpak zien we de piek al als die nog aan het ontstaan is.'

'Het klinkt misschien allemaal heel erg stoer', gaat de burgemeester verder. 'Maar ik vind dat er nog te veel vooral gepraat wordt over criminaliteit. Ik wil gewoon boeven pakken!' Lachend: 'Zo, de sheriff heeft gesproken.'